1 грош 1925 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1925 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 7500 PLN. Торги состоялись 12 сентября 2020.

Сохранность UNC (135) AU (7) XF (4) VF (1) Сохранность (слабы) MS67 (3) MS66 (16) MS65 (34) MS64 (30) MS63 (12) AU58 (1) RD (10) RB (40) BN (46) Сервис NGC (87) PCGS (9)

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