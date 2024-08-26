1 грош 1933 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1933 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность UNC (156) AU (1) XF (8) VF (1) Сохранность (слабы) MS67 (5) MS66 (25) MS65 (53) MS64 (36) MS63 (15) MS62 (7) MS61 (3) AU55 (1) RD (6) RB (60) BN (78) PL (3) Сервис NGC (134) PCGS (11) PCG (1)

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