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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1933 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1933 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1933 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 7,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1933 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1207 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS67 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1933 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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