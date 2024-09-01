1 грош 1928 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1928 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе WDA - MiM за 4100 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

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