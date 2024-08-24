1 грош 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1923 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 9500 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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