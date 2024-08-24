Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1923 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,50 гр
- Диаметр 14,7 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 30,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 грош
- Год 1923
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (274)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1923 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 9500 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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