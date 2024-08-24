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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1923 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 1 грош 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 1 грош 1923 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,50 гр
  • Диаметр 14,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 30,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 грош
  • Год 1923
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (274)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1923 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 513 проданному на аукционе Stary Sklep за 9500 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (49)
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 грош 1923 WJ на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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