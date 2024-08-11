Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Выпуклый чекан (Польша, II Республика)
Разновидность: Выпуклый чекан
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Выпуклый чекан. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 48000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3666 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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