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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Выпуклый чекан (Польша, II Республика)

Разновидность: Выпуклый чекан

Аверс монеты - 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Выпуклый чекан - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Выпуклый чекан - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (172) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Выпуклый чекан. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 48000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

Сохранность
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3666 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
635 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Знамя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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