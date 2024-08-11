5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Выпуклый чекан (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Выпуклый чекан. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1377 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 48000 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2022.

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