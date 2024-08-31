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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1930 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1930 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 14,200,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1930
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1930 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1131 проданному на аукционе Stary Sklep за 8400 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU
Цена
215 $
Цена в валюте аукциона 850 PLN
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 5 грошей 1930 WJ на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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