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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 48000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2292 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Знамя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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