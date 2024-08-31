Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 16,0 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 48000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
507 $
Цена в валюте аукциона 2100 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
2292 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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