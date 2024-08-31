Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 48000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность UNC (5) AU (1) XF (1) Сохранность (слабы) MS63 (2) AU58 (1) SP63 (2) BN (4) Сервис NGC (3) PCGS (2)