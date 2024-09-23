Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1930 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск