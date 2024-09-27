Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 15,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Stary Sklep за 32000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
8443 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 5170 USD
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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