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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 15,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Stary Sklep за 32000 PLN. Торги состоялись 10 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
8443 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
5170 $
Цена в валюте аукциона 5170 USD
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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