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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. PROOF (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. PROOF

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Серебро PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Серебро PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 40500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
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Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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