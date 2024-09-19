Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. PROOF (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. PROOF
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 461 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 40500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Wójcicki (1)
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1930 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск