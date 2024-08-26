Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
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- Niemczyk (1)
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