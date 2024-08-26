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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года "Ника" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 636 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
16086 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 злотых 1930 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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