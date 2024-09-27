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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 пфенниг 1930 года (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1930 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 1 пфенниг 1930 года - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 1,67 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1930
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1930 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 пфенниг 1930 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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