Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 пфенниг 1930 года (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 1,67 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1930
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 пфенниг 1930 года. Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23164 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Heritage (7)
- Katz (2)
- MARCINIAK (9)
- MDC Monaco (1)
- Niemczyk (24)
- Numimarket (6)
- Numis Poland (2)
- Stary Sklep (6)
- Stephen Album (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
- WDA - MiM (10)
- Wójcicki (23)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 204 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1930 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск