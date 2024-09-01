Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Серебро (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 67000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

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