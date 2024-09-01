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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,0 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 200

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1930
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 67000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Spink (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
17422 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
19653 $
Цена в валюте аукциона 67000 PLN
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Spink - January 13, 2018
Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность SP61 PCGS
Цена
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 злотых 1930 WJ "Знамя" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP61 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1930 "Знамя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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