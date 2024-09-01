Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1930 года WJ "Знамя". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,0 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 200
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1930
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1930 года "Знамя" со знаком WJ. Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 67000 PLN. Торги состоялись 9 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
19653 $
Цена в валюте аукциона 67000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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