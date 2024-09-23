Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1925 года ⤔. 100 точек (Польша, II Республика)
Разновидность: 100 точек
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Тираж UNC 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1925 года со знаком ⤔. 100 точек. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 76000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
10616 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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