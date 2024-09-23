5 злотых 1925 года ⤔. 100 точек (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1925 года со знаком ⤔. 100 точек. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 76000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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