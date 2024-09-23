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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1925 года ⤔. 100 точек (Польша, II Республика)

Разновидность: 100 точек

Аверс монеты - 5 злотых 1925 года ⤔ 100 точек - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1925 года ⤔ 100 точек - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Тираж UNC 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1925 года со знаком ⤔. 100 точек. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 76000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
10616 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
6242 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1925 ⤔ на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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