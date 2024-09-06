5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8625 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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