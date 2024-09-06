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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 злотых 1932 года "Полония" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1932 года "Полония" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,0 гр
  • Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 3,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (251) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8625 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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