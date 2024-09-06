Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,0 гр
- Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 3,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (251) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Полония". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1025 проданному на аукционе Stack's Bowers за 8625 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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