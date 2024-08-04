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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1933 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1933 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1933 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,0 гр
  • Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 11,000,000
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (686)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1933 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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