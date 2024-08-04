Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1933 года "Полония" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,0 гр
- Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 11,000,000
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (686)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1933 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3340 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 15000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Дата 11 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 4 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
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Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
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Дата 26 мая 2024
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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