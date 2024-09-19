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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 злотых 1928 года "Ника" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1928 года "Ника" Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 18,0 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Тираж UNC 10,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (398) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе WDA - MiM за 50000 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 1650 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 злотых 1928 "Ника" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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