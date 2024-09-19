Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 18,0 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 33 мм
- Тираж UNC 10,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (398) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе WDA - MiM за 50000 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF45 ANACS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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