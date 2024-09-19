5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1928 года "Ника". Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 652 проданному на аукционе WDA - MiM за 50000 PLN. Торги состоялись 19 октября 2019.

Сохранность PROOF (1) UNC (49) AU (50) XF (159) VF (122) F (5) VG (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS63 (1) MS62 (6) MS61 (17) MS60 (4) AU58 (16) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) DETAILS (11) Сервис NGC (57) ANACS (1) GCN (3) PCGS (7) PCG (2) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

Bereska (1)

Cieszyńskie CN (9)

CNG (1)

COINSNET (39)

Dom Aukcyjny Art Magnat (1)

Frankfurter (1)

GGN (2)

Gorny & Mosch (3)

Heritage (1)

Janas (1)

Katz (2)

MARCINIAK (34)

Monety i Medale (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Niemczyk (83)

Numedux (3)

Numimarket (13)

Numis Poland (9)

Numisbalt (10)

Numismatica Genevensis (1)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (31)

Stack's (3)

Stare Monety (7)

Stary Sklep (12)

Teutoburger (1)

WCN (59)

WDA - MiM (26)

Wójcicki (38)