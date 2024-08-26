Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 11,0 гр
- Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (270) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3359 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 26000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.
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- Wójcicki (27)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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