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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 11,0 гр
  • Чистого серебра (0,2652 oz) 8,25 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (270) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3359 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 26000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
224 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 PCG
Цена
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 5 злотых 1932 "Полония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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