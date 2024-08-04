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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1932 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

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Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1932 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 280 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2020.

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Польша 5 грошей 1932 WJ (Пробные) на аукционе Bereska - September 16, 2020
Польша 5 грошей 1932 WJ (Пробные) на аукционе Bereska - September 16, 2020
Продавец Bereska
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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