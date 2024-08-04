Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1932 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1932 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 280 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Bereska (1)
Где продать?
Для продажи 5 грошей 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск