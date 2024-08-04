Пробные 5 грошей 1932 года WJ. Бронза (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1932 года со знаком WJ. Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 280 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2020.

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