Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)
Разновидность: С надписью PRÓBA
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 11,0 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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