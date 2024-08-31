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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". С надписью PRÓBA (Польша, II Республика)

Разновидность: С надписью PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1932 года "Полония" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1932 года "Полония" С надписью PRÓBA - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11,0 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". С надписью PRÓBA. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1292 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2741 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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