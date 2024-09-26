Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,4 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 120
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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