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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1932 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1932 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 120

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 33000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
10481 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numismatica Ferrarese - May 1, 2024
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numismatica Ferrarese - July 1, 2023
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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