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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1932 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1932 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4289 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4858 $
Цена в валюте аукциона 19750 PLN
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 1 злотый 1932 "Полония" (Пробный) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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