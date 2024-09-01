Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1932 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
4289 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4858 $
Цена в валюте аукциона 19750 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность SP64 BN PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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