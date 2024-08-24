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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1932 года "Полония" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 4,40 гр
  • Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 15,700,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (407)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2319 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16500 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
231 $
Цена в валюте аукциона 920 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1932 "Полония" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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