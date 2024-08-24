Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1932 года "Полония" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 4,40 гр
- Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 15,700,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (407)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1932 года "Полония". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2319 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 16500 PLN. Торги состоялись 18 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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