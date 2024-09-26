Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 пфеннигов 1932 года "Камбала" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1932 года "Камбала". Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе WDA - MiM за 4700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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