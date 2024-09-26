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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 пфеннигов 1932 года "Камбала" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1932 года "Камбала" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 5 пфеннигов 1932 года "Камбала" - цена монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 пфеннигов 1932 года "Камбала". Это бронзовая монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе WDA - MiM за 4700 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 пфеннигов 1932 "Камбала" на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1932 "Камбала" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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