Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 гульденов 1932 года "Портовый кран" (Польша, Вольный город Данциг)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 430,000
Описание
- Страна Польша
- Период Вольный город Данциг
- Номинал 5 гульденов
- Год 1932
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 гульденов 1932 года "Портовый кран". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Stary Sklep за 67000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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