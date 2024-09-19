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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 гульденов 1932 года "Портовый кран" (Польша, Вольный город Данциг)

Аверс монеты - 5 гульденов 1932 года "Портовый кран" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг Реверс монеты - 5 гульденов 1932 года "Портовый кран" - цена серебряной монеты - Польша, Вольный город Данциг

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 430,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Вольный город Данциг
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1932
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 гульденов 1932 года "Портовый кран". Это серебряная монета периода Вольного города Данцига отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2042 проданному на аукционе Stary Sklep за 67000 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2116 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1930 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 гульденов 1932 "Портовый кран" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1932 "Портовый кран" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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