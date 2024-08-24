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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

для обращения 5 гульденов Вольного города Данцига - Польша

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5 гульденов 1923-1927

Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1923 700,500 R2 1 8761927 160,000 R4 2 236
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5 гульденов 1932

Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 430,000 R4 1 315
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5 гульденов 1932

Портовый кран
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1932 430,000 R5 0 308
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5 гульденов 1935

Когг
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи
1935 800,000 R2 2 550
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