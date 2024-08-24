Польша Период: 1506-2020 1506-2020
для обращения 5 гульденов Вольного города Данцига - Польша
5 гульденов 1923-1927Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1923 700,500 R2 1 8761927 160,000 R4 2 236
5 гульденов 1932Костел Святой Марии
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 430,000 R4 1 315
5 гульденов 1932Портовый кран
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1932 430,000 R5 0 308
5 гульденов 1935Когг
Год Знак Описание Тираж UNC Копицкий Продажи Продажи1935 800,000 R2 2 550
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