Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF (Польша, II Республика)
Разновидность: Без надписи PRÓBA. PROOF
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 11,0 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1932
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 36000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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