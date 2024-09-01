Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF (Польша, II Республика)

Разновидность: Без надписи PRÓBA. PROOF

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1932 года "Полония" Без надписи PRÓBA PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1932 года "Полония" Без надписи PRÓBA PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11,0 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1932
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 36000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
Польша 5 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 5 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
9036 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша 5 злотых 1932 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1932 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1932 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск