Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1932 года "Полония". Без надписи PRÓBA. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на лондонском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 768 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 36000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность PROOF (2) Сохранность (слабы) PF65 (2) Сервис NGC (2)