Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1936 года WJ (Польша, II Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 4,660,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1936
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе Stary Sklep за 6200 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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