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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1936 года WJ (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 5 грошей 1936 года WJ - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 4,660,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1936
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1936 года со знаком WJ. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1237 проданному на аукционе Stary Sklep за 6200 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
598 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numis Poland - November 7, 2021
Продавец Numis Poland
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numisbalt - December 12, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1936 WJ на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1936 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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