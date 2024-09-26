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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,4 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
6723 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2531 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF65 NGC
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
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Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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