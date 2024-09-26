Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,4 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 35000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
6723 $
Цена в валюте аукциона 29000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
2531 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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