Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 4,4 гр
- Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 75,000
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6313 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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