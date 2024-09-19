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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" (Польша, II Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - 2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский" - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 4,4 гр
  • Чистого серебра (0,1061 oz) 3,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 75,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (254)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1936 года "Юзеф Пилсудский". Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6313 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 31000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность VF
Цена
470 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 2 злотых 1936 "Юзеф Пилсудский" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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