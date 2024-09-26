Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Бронза. Клипа (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза. Клипа
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 20 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Бронза. Клипа. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 65000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
11702 $
Цена в валюте аукциона 51000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PF61 NGC
Цена
15683 $
Цена в валюте аукциона 65000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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