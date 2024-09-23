Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Клипа (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Клипа
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 20 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 200
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1936
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
6539 $
Цена в валюте аукциона 28500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP45 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Где продать?
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