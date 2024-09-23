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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Клипа (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Клипа

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник" Серебро Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник" Серебро Клипа - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 200

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1936
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1936 года "Парусник". Серебро. Клипа. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 462 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 42000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
5973 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
6539 $
Цена в валюте аукциона 28500 PLN
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF61 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 5 злотых 1936 "Парусник" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1936 "Парусник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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