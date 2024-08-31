Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина (Польша, II Республика)
Разновидность: Платина
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Платина. Это платиновая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 31508 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10200 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
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