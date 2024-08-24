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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 30,1 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

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Продавец WCN
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
2717 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - May 7, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе HIRSCH - May 7, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 7 мая 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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