Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 32777 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
10800 $
Цена в валюте аукциона 10800 USD
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