Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 16,44 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
6527 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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