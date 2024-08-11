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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 16,44 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 25000 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
6527 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
1171 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1927 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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