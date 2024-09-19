Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 11,0 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
6741 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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