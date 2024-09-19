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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1933 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1933 года "Полония" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11,0 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1329 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 15000 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2021.

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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
6741 $
Цена в валюте аукциона 27000 PLN
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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