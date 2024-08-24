Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 24,8 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1209 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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