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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 24,8 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 362 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
1209 $
Цена в валюте аукциона 5100 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
1414 $
Цена в валюте аукциона 5600 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2001
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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