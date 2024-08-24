Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Серебро. Выпуклый чекан (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Выпуклый чекан
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Серебро. Выпуклый чекан. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
13364 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
14326 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Где продать?
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