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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Серебро. Выпуклый чекан (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Выпуклый чекан

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Серебро Выпуклый чекан - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Серебро Выпуклый чекан - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Серебро. Выпуклый чекан. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 614 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 50000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • WCN (1)
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
13364 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
14326 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 5 злотых 1928 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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