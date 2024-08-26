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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Медь (Польша, II Республика)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Медь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Медь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 16 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (4)
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
14523 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
11210 $
Цена в валюте аукциона 38000 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Stack's - December 18, 2008
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Stack's - December 18, 2008
Продавец Stack's
Дата 18 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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