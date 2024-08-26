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Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Медь (Польша, II Республика)
Разновидность: Медь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 16 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Медь. Это медная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 615 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 65000 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2008.
Сохранность
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- WCN (4)
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
14523 $
Цена в валюте аукциона 55000 PLN
Продавец Stack's
Дата 18 декабря 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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