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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 46,34 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Stack's Bowers за 218500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
218500 $
Цена в валюте аукциона 218500 USD
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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