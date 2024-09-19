Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Золото (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Stack's Bowers за 218500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.

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