Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Золото. Это золотая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1031 проданному на аукционе Stack's Bowers за 218500 USD. Торги состоялись 24 апреля 2008.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (2)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
218500 $
Цена в валюте аукциона 218500 USD
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
28000 $
Цена в валюте аукциона 28000 USD
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск