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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)

Разновидность: Бронза

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1933 года "Полония" Бронза - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1933
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 48000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
11846 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
8960 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1933 "Полония" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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