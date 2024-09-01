Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Бронза (Польша, II Республика)
Разновидность: Бронза
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 10 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1933
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1933 года "Полония". Бронза. Это бронзовая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 423 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 48000 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
11846 $
Цена в валюте аукциона 48000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
8960 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1933 "Полония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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