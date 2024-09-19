Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

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