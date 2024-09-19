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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" Серебро Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" Серебро Без знака монетного двора - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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