Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 361 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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