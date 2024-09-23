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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Никель. ESSAI (Польша, II Республика)

Разновидность: Никель. ESSAI

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Никель ESSAI - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ника" Никель ESSAI - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,3 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Монетный двор Брюссель
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Никель. ESSAI. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Stary Sklep за 71000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
16461 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
11906 $
Цена в валюте аукциона 48500 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numedux - January 28, 2022
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numedux - January 28, 2022
Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Numismatica Genevensis - November 19, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 злотых 1928 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP64+ PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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