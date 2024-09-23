Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Никель. ESSAI (Польша, II Республика)
Разновидность: Никель. ESSAI
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,3 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Монетный двор Брюссель
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ника". Никель. ESSAI. Это никелевая монета периода II Республики отчеканена на брюссельском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2708 проданному на аукционе Stary Sklep за 71000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
16461 $
Цена в валюте аукциона 71000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
11906 $
Цена в валюте аукциона 48500 PLN
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 28 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 13 сентября 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS64+ NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность SP64+ PCGS
Цена
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Где продать?
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