Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Латунь (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

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