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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Латунь (Польша, II Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек" Латунь - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек" Латунь - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 18,6 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж BU 60

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность XF
Цена
4798 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
10583 $
Цена в валюте аукциона 36000 PLN
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1992
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 100 точек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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