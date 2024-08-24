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Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Латунь (Польша, II Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 18,6 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Тираж BU 60
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Латунь. Это латунная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2012.
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