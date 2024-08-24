Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Томпак (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 64167 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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