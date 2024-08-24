Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Томпак (Польша, II Республика)
Разновидность: Томпак
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Томпак
- Вес 21,1 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 64167 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
16169 $
Цена в валюте аукциона 64167 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
12091 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
******
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Где продать?
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