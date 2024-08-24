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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Томпак (Польша, II Республика)

Разновидность: Томпак

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Томпак - цена монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Томпак
  • Вес 21,1 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (14) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Томпак. Это томпаковая монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 64167 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
16169 $
Цена в валюте аукциона 64167 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 20, 2018
Продавец Stary Sklep
Дата 20 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
12091 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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