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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото (Польша, II Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери" Золото - цена золотой монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 34,8 гр
  • Диаметр 36,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1928
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото. Это золотая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 94000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
19235 $
Цена в валюте аукциона 78500 PLN
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность AU
Цена
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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