Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото (Польша, II Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 34,8 гр
- Диаметр 36,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1928
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1928 года "Ченстоховская икона Божией Матери". Золото. Это золотая монета периода II Республики. Рекорд цены принадлежит лоту 620 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 94000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
19235 $
Цена в валюте аукциона 78500 PLN
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1928 "Ченстоховская икона Божией Матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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