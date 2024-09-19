Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. Большой знак монетного двора (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Большой знак монетного двора

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. Большой знак монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Frankfurter (1)
  • WCN (3)
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 100 точек" (Пробные) на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5840 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
21448 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 мая 1994
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 100 точек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет II Республики Монеты Польши 1925 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск