Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. Большой знак монетного двора (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. Большой знак монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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