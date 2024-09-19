Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 100 точек". Серебро. Большой знак монетного двора (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Большой знак монетного двора
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 100 точек" со знаком ⤔. Серебро. Большой знак монетного двора. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 95000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Frankfurter (1)
- WCN (3)
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5840 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 100 точек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск