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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Серебро. PROOF (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. PROOF

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Серебро PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка" Серебро PROOF - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Серебро. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5096 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
4818 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Польша 5 злотых 1925 ⤔ "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Stack's - April 25, 2008
Продавец Stack's
Дата 25 апреля 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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