Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Серебро. PROOF (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Серебро. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.

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