Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года ⤔ "Ободок 81 точка". Серебро. PROOF (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. PROOF
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка" со знаком ⤔. Серебро. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 72000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5096 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность GENUINE PCGS
Цена
4818 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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