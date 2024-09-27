Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора. PROOF
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 25 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1925
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность SP62 CAMEO NGC
Цена
20962 $
Цена в валюте аукциона 84000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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