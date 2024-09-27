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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро. Без знака монетного двора. PROOF

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Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 25 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1925
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность SP62 CAMEO NGC
Цена
20962 $
Цена в валюте аукциона 84000 PLN
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
7658 $
Цена в валюте аукциона 29500 PLN
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1925 "Ободок 81 точка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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