Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF (Польша, II Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1925 года "Ободок 81 точка". Серебро. Без знака монетного двора. PROOF. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 84000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность PROOF (2) UNC (3) Сохранность (слабы) SP62 (1) PF63 (1) CAMEO (1) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (1) PCGS (1)