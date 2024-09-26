Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 18,4 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Тираж BU 81
Описание
- Страна Польша
- Период II Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1927
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе WDA - MiM за 90000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
11324 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
21793 $
Цена в валюте аукциона 94000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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