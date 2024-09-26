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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Серебро (Польша, II Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1927 года "Ника" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, II Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 18,4 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж BU 81

Описание

  • Страна Польша
  • Период II Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1927
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1927 года "Ника". Серебро. Это серебряная монета периода II Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 417 проданному на аукционе WDA - MiM за 90000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
11324 $
Цена в валюте аукциона 45000 PLN
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
21793 $
Цена в валюте аукциона 94000 PLN
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1927 "Ника" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1927 "Ника" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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